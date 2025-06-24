جمعية تمكين بتبوك تبحث تسريع المبادرات التنموية وتحويل التحديات إلى فرص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبحث جمعية تمكين المجتمعات المحلية بمنطقة تبوك من خلال تنفيذها فعاليات «معمل الابتكار الاجتماعي» عن آليات تسريع المبادرات التنموية وتحويل التحديات المجتمعية إلى فرص قابلة للتنفيذ والقياس، ضمن برنامج «تمكين تبوك» الذي يقام بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة، يستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والجمعيات الأهلية، والقطاعات غير الربحية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم البلوي، أن المعمل يهدف إلى تقديم حلول مجتمعية مبتكرة ومستدامة تنبع من دراسة الواقع المحلي، وتصاغ عبر أدوات علمية حديثة تشمل ورش عمل، وجلسات عصف ذهني، ولقاءات تشاركية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني من قِبل خبراء ومتخصصين.

وأشار إلى أن المعمل يعد بيئة حاضنة ومسرعة للمبادرات المجتمعية، ويواكب الأفكار من لحظة التكوين حتى مرحلة التطبيق عبر منصة رقمية ترصد المخرجات، وتتيح مشاركة المعرفة بين الفاعلين المجتمعيين، بما يعزز فاعلية التأثير ويكرس ثقافة الابتكار المحلي، مؤكدا أن الجمعية تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المجتمع من قيادة التغيير، ومواجهة التحديات التنموية بطرائق جديدة، ترتكز على المشاركة المجتمعية، وتسهم في بناء شبكة شراكات تنموية فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث.

وبين أن التفاعل الذي شهده المعمل منذ انطلاقه يعكس وعيا متناميا لدى أفراد المجتمع بأهمية العمل المشترك، وضرورة إيجاد نماذج تنموية مبتكرة، منوها بدعم شركاء الجمعية، ودورهم البارز في إثراء النقاشات وتقديم التجارب العملية، بما يسهم في تحقيق الأثر الاجتماعي المنشود.