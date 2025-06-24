شكرا لقرائتكم خبر 13 مركزا للرعاية الأولية بتجمع جازان الصحي يحصل على اعتماد «سباهي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت (13) منشأة صحية تابعة لتجمع جازان الصحي على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي CBAHI «، بعد أن استوفت جميع معايير الجودة وسلامة المرضى، وذلك ضمن جهود التجمع لتعزيز كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية في المنطقة.

ويأتي هذا الاعتماد ثمرة لبرامج التحسين المستمر ورفع مستوى الأداء التشغيلي والإداري، بما يتماشى مع مستهدفات وزارة الصحة في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، وفقا لمعايير وطنية ودولية معتمدة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد مراكز الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد «سباهي» في تجمع جازان الصحي إلى 142 مركزا صحيا، ما يعكس التقدم الملحوظ في تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة.