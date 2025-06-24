شكرا لقرائتكم خبر 13 مركزا للرعاية الأولية بتجمع جازان الصحي يحصل على اعتماد «سباهي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي هذا الاعتماد ثمرة لبرامج التحسين المستمر ورفع مستوى الأداء التشغيلي والإداري، بما يتماشى مع مستهدفات وزارة الصحة في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، وفقا لمعايير وطنية ودولية معتمدة.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد مراكز الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد «سباهي» في تجمع جازان الصحي إلى 142 مركزا صحيا، ما يعكس التقدم الملحوظ في تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 مركزا للرعاية الأولية بتجمع جازان الصحي يحصل على اعتماد «سباهي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.