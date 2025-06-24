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13 مركزا للرعاية الأولية بتجمع جازان الصحي يحصل على اعتماد «سباهي»

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13 مركزا للرعاية الأولية بتجمع جازان الصحي يحصل على اعتماد «سباهي»

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- بواسطة أيمن الوشواش - حصلت (13) منشأة صحية تابعة لتجمع جازان الصحي على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي CBAHI «، بعد أن استوفت جميع معايير الجودة وسلامة المرضى، وذلك ضمن جهود التجمع لتعزيز كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية في المنطقة.

ويأتي هذا الاعتماد ثمرة لبرامج التحسين المستمر ورفع مستوى الأداء التشغيلي والإداري، بما يتماشى مع مستهدفات وزارة الصحة في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، وفقا لمعايير وطنية ودولية معتمدة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد مراكز الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد «سباهي» في تجمع جازان الصحي إلى 142 مركزا صحيا، ما يعكس التقدم الملحوظ في تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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