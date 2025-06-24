شكرا لقرائتكم خبر نبات «الحزا».. يتحمل قسوة الصحراء في الحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتميز منطقة الحدود الشمالية بتنوع نباتي يعكس ثراءها البيئي رغم قساوة المناخ، ومن أبرز هذه النباتات البرية نبتة الحزا، التي تعرف علميا باسم ‏Ducrosia anethifolia، وتصنف ضمن الفصيلة الخيمية.

وأوضح مختصون أن الحزا نبات عشبي مزهر، صغير الحجم، ذو رائحة عطرية فواحة، ينمو متفرعا من القاعدة، ويصل ارتفاعه إلى نحو 35 سم. ويتميز بأوراقه الخضراء الرمادية ذات الشكل البيضاوي الطويل، وتنتهي بأطراف حادة، مما يضفي عليه مظهرا مميزا.

وفي موسم الإزهار، تتفتح على النبات زهور خيمية صغيرة ذات لون أصفر فاتح، يتراوح عددها بين 12 إلى 18 زهرة في كل نورة، ما يجعله عنصرا جماليا لافتا في بيئته الطبيعية.

وينمو في البيئات الرملية الصلبة والمواقع الصخرية، خاصة بالقرب من أماكن تجمع المياه. ويعد من النباتات الصحراوية النادرة التي تتحمل درجات عالية من الجفاف والملوحة، مما يمكنه من البقاء في أقسى الظروف المناخية.

ويعد الحزا أحد مكونات الغطاء النباتي الطبيعي في الحدود الشمالية، ويمثل رمزا للتكيف البيئي ومواجهة المناخ الصحراوي القاسي، ما يبرز أهمية الحفاظ على هذا التنوع الحيوي، ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالنباتات البرية، التي تشكل جزءا مهما من الهوية البيئية للمملكة.