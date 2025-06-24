شكرا لقرائتكم خبر 2.2 مليون رأس من الإبل تجسد أهمية الموروث الوطني السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المملكة تواصل ريادتها العالمية في المحافظة على تراث الإبل وتطويره، من خلال مؤسسات وهيئات متخصصة، بما يعزز دور الإبل كأحد عناصر القوة الوطنية، فهو شريك فاعل في النهضة التنموية الشاملة، وركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للإبل الذي يوافق اليوم 22 يونيو، أن إجمالي عدد رؤوس الإبل في المملكة بلغ 2,235,297 رأسا، وتصدرت منطقة الرياض من حيث عدد رؤوس الإبل، بـ 656,423 رأسا، تلتها المنطقة الشرقية بـ361,178 رأسا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ281,164 رأسا، إذ تبلغ نسبة الإجمالي من الإبل في المناطق الثلاث 58.1%، بحسب البيانات الإحصائية لعام 2024م على مستوى مناطق المملكة.

وبينت الوزارة أن أعداد الإبل توزعت في بقية مناطق المملكة على نحو تفوقت فيه أعداد الإناث على الذكور بشكل لافت كما في الثلاث مناطق الكبرى؛ مما يعكس توجها نحو دعم التربية والإنتاج، إذ ضمت منطقة المدينة المنورة 167,603 رؤوس، والقصيم 138,874 رأسا، وحائل 128,160 رأسا، وعسير 98,970 رأسا، وتبوك 96,285 رأسا، وفي الحدود الشمالية 88,338 رأسا.

وسجلت المناطق الأخرى أعدادا متفاوتة، شملت منطقة الجوف 94,552 رأسا، ونجران 59,660 رأسا، وجازان 36,994 رأسا، والباحة 27,096 رأسا، ويؤكد هذا التنوع الجغرافي لقطاع الإبل في المملكة على دوره المتنامي في دعم التنمية الريفية، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأفادت الوزارة بأن هذه الأرقام تعكس الاهتمام الكبير بالإبل بوصفه جزءا من الهوية الوطنية والثقافة المحلية، إلى جانب أهميتها الاقتصادية والغذائية والبيئية، مشيرة إلى أن المملكة مستمرة في دعم برامج تحسين السلالات، ومكافحة الأمراض، وتطوير الخدمات البيطرية، وتنظيم الأنشطة الثقافية والاقتصادية ذات الصلة بالإبل؛ لتعزيز دور الموروث السعودي في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.