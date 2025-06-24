«الغطاء النباتي» يبدأ في إصدار تصاريح الرعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إصدار تصاريح الرعي في عدد من الفياض والمتنزهات الوطنية، وذلك ضمن خططه لإدارة وتنظيم الرعي، وبما يحقق التوازن البيئي، ويحد من التدهور البيئي في المناطق الرعوية.

وشملت المواقع التي بدأ فيها إصدار تصاريح الرعي: متنزه جبلة بمحافظة الدوادمي، وروضة السبلة بمحافظة الزلفي، إضافة إلى متنزه معيلة 1 في منطقة الحدود الشمالية.

وأكد المركز أن إصدار التصاريح يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط من أبرزها: تعبئة نموذج طلب التصريح، وترقيم وتسجيل الماشية في منصة «نما»، ووجود شهادة صحية بيطرية تثبت سلامة الماشية، وسيتم تحديد مدة التصريح بناء على حالة المرعى وقدرته الاستيعابية، إضافة إلى إعطاء الأولوية لسكان المناطق المجاورة وأصحاب القطعان الصغيرة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص المركز على تنظيم الرعي بوصفه أحد عناصر الاستدامة البيئية، وتعزيز التنوع النباتي في المملكة، من خلال تقليل الضغط على أراضي المراعي، والإدارة المستدامة للموارد الرعوية.

يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.