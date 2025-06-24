بيت الثقافة بنجران ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للإبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة بنجران أمس الأول، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للإبل، الذي يوافق 22 من يونيو من كل عام، للتعريف بالإبل وأنشطتها ذات البعد التاريخي والثقافي، وتحسين العناية الطبية بها، وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير منتجات الإبل والتعريف بقيمتها الغذائية، وذلك بمقر البيت الثقافي شرق مدينة نجران.

وشارك في الفعاليات عدد من ملاك الإبل بالمنطقة للتعريف بأنواعها وصفاتها ومنتجاتها من الحليب، وكذلك إقامة ركن إبداعي يعرض حياة الإبل من خلال الأعمال اليدوية التي تجمع بين التراث والابتكار بأسلوب فني، إضافة إلى تنفيذ ورشة تفاعلية للأطفال تعرفوا من خلالها على معلومات عن الإبل وأوصافها، وعمل مجسمات باستخدام الصلصال وعجينة الطين بأسلوب إبداعي.

وتأتي الفعالية لتعزيز الوعي بأهمية الإبل في النظم الغذائية المستدامة، وتحسين الرعاية الصحية لها، وتطوير منتجاتها، وإبراز قيمتها التراثية والثقافية في المملكة.