تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة الرياض يكرم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كرم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء الأحد في الرياض، المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل، وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، والأمير محمد بن تركي بن عبدالله أمين جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

وبعد السلام الملكي، بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد نائب أمير الرياض والحضور عرضا مرئيا حول الجائزة.

عقب ذلك ألقى الأمير محمد بن تركي بن عبدالله، كلمة قال فيها: لقد كانت هذه الجائزة والتي تحمل اسم الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - منذ انطلاقتها منصة وطنية تعزز التنافس الإيجابي، وترسخ مبادئ الحوكمة، وتدفع المؤسسات نحو الإتقان والابتكار والتحسين المستمر.

وأضاف: اليوم، نرى أن النموذج الوطني للتميز المؤسسي قد غدا أداة عملية فعالة تسهم في تطوير القدرات المؤسسية، وتحسين الأداء، وتعظيم الأثر.

ثم ألقى وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رعايته الكريمة للجائزة في دورتها السابعة، مثمنا تشريف وحضور نائب أمير منطقة الرياض.

وأكد الوزير أن رؤية المملكة 2030 وضعت تطوير أداء الأجهزة الحكومية ومؤسَسات القطاع العام والخاص وغير الربحي في صميم أهدافها، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد من خلال رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المخرجات، مما يعزز التنافسية ويزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية، ويسهم في نمو التعقيد الاقتصادي ونجاح خدماته محليا وفي الأسواق العالمية الخارجية، كل هذا بدوره يخلق وظائف نوعية ذات قيمة عالية يستحقها بنات وأبناء وطننا الغالي.

عقب ذلك شاهد الأمير محمد والحضور فيديو بعنوان (العزم والجسارة)، ثم تشرف ممثلو 63 منشأة فائزة في الفئات الذهبية والفضية والبرونزية بتسلم جوائز التكريم من الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى جانب التقاط الصور الجماعية، وذلك نظير التميز المؤسسي لهذه المنشآت وتفوقها في تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة والابتكار، بعد خضوعها لعملية تقييم دقيقة وشاملة، عكست مدى التزامها بالكفاءة والتحسين المستمر.

وتضمنت قائمة الفائزين في القطاع الحكومي الحاصلين على المستوى الذهبي وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما حصل على المستوى الفضي كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مجلس الضمان الصحي التعاوني، والمراسم الملكية، صندوق تنمية الموارد البشرية، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، مناطق التقنية، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مركز برنامج التحول الوطني، خدمات الملاحة الجوية السعودية، مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.

أما في القطاع الخاص، فقد حصل على المستوى الذهبي الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) التابعة لسابك، وإدارة الإنتاج بمنيفة التابعة لأرامكو، فيما حصل على المستوى الفضي إدارة الإنتاج البحري في السفانية التابعة لأرامكو، وإدارة التوزيع بالمنطقة الغربية التابعة لأرامكو، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، والشركة الوطنية للغازات الصناعية التابعة لسابك، وشركة وسط جدة للتطوير، وغرفة الشرقية.

وفي القطاع غير الربحي، حصل على المستوى الفضي جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف) وأكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى).

كما فازت 34 منشأة من مختلف القطاعات بالمستوى البرونزي.

الجدير بالذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعد من المبادرات الوطنية الرائدة التي تسهم في بناء بيئة تنافسية ترتكز على الشفافية، وترفع من كفاءة الخدمات وجودة الأداء، بما يعزز ثقة المجتمع ويحفز الجهات على السعي نحو الريادة.

حضر الحفل عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين في عدد من القطاعات.