وزارة النقل تحقق المستوى الفضي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المستوى الفضي عن فئة القطاع الحكومي في الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

وسلم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجائزة لوزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في الحفل الذي أقامته الجائزة بالعاصمة الرياض.

ويأتي تتويج الوزارة بالجائزة تأكيدا على تميزها في تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات العالمية نحو تعزيز ثقافة الجودة وكفاءة الأداء.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر: نفخر بهذا المنجز الذي يعكس مدى التزامنا بمستويات النضج المؤسسي، وجودة الأداء، وتحقيق رضا المستفيدين، وصولا لتحقيق المستهدفات المؤسسية وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة عبر نظام جودة مثالي؛ يعزز الأداء الحكومي في القطاع، ويحقق تطلعات المستفيدين، ويرسخ ثقافة الحوكمة والشفافية والكفاءة والتنمية المستدامة وفق رؤية 2030.

مما يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعكس التزام الجهات بتحقيق أعلى مستويات النضج المؤسسي، وتطبيق مفاهيم التطوير المستمر، ورفع مستوى الجودة وكفاءة العمليات، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية؛ لتعزيز ثقافة الإبداع وتسخير الابتكار؛ كما تعد إحدى المحركات الفاعلة لترسيخ ثقافة التميز، وتحفيز الجهات على تبني نماذج أداء عالية المستوى تضمن الاستدامة والفعالية، ومرجعا وطنيا في قياس الأداء المؤسسي وتوجيه مسارات التطوير، مما يسهم في إلهام وتحفيز الجهات الوطنية نحو الريادة، عبر إيجاد بيئة تنافسية إيجابية تقوم على الشفافية والمساءلة، وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.