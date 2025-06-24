صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق «المستوى الفضي» في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق صندوق تنمية الموارد البشرية «المستوى الفضي» عن فئة القطاع الحكومي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها السابعة، وذلك خلال حفل الجائزة الذي أقيم أمس في الرياض.

ويعد هذا الإنجاز تتويجا لمسيرة الصندوق في الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، ويجسد حرصه المستمر على تعزيز الابتكار ورفع كفاءة الأداء بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد التزام الصندوق الراسخ بتقديم خدمات متميزة تسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين، وتحقيق التميز المؤسسي الذي أثمر عن الحصول على عدد من الاعتمادات الدولية، إلى جانب نيل جوائز محلية وعالمية في مجالات متعددة، من بينها تجربة العميل، ومراكز الاتصال، ومعالجة شكاوى المستفيدين.

وتعد هذه الجائزة أرفع تكريم في مجال التميز المؤسسي على مستوى المملكة، وتمثل أداة استراتيجية لتحقيق التميز في الأعمال، من خلال توفير إطار متكامل لتنسيق جهود تحسين الأداء وإدارتها، وتتيح معايير واضحة تساعد الجهات على تبني مبادئ التميز، وفق النموذج الوطني الموحد للتميز المؤسسي.