الهيئة الملكية لمحافظة العلا تحقق جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ممثلة بقطاع التميز المؤسسي جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة عن فئة القطاع الحكومي.
ويؤكد حصول الهيئة على الجائزة؛ توجهها الاستراتيجي نحو التنمية المستدامة، مبرهنة على جهودها لاستيفاء أفضل المعايير العالمية في إدارة الجودة الشاملة، وتطوير سياسات تستند إلى أفضل الممارسات المؤسسية على الأصعدة كافة، لا سيما في رفع جودة الأداء، وتحقيق التميز ببيئة العمل.
ويتوافق هذا النهج مع التحولات التي تشهدها محافظة العلا؛ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، لتصبح العلا وجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات.
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