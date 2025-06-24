شكرا لقرائتكم خبر «الموارد البشرية» تحقق «المستوى الذهبي» في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «المستوى الذهبي» عن فئة القطاع الحكومي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها السابعة.

وسلم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجائزة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وأكد الراجحي أن تحقيق الوزارة لهذا المستوى المتقدم يجسد رؤيتها الطموحة، ويعد تتويجا لجهودها المتواصلة في تقديم خدمات نوعية للمستفيدين وفق أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، ودعمها المستمر لتعزيز التميز المؤسسي.

وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي امتدادا لمسيرة من النجاحات التي حققتها الوزارة من خلال تطبيقها لنهج حوكمة فعال، وتبنيها للتحول الرقمي، مما أسهم في تطوير جودة الخدمات، وتهيئة بيئة عمل محفزة للكفاءات الوطنية، مشددا على التزام الوزارة بمواصلة مسيرتها نحو التحسين المستمر، بما يعزز تميزها المؤسسي، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وتعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة من أبرز الجوائز الوطنية في مجال التميز المؤسسي؛ وتهدف إلى رفع مستويات الجودة والكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات، من خلال إطار عمل ومعايير وطنية شاملة تساعد المنشآت على تبني مفاهيم التميز والاستدامة، وتكريم الجهات التي تحقق مستويات عالية من الأداء والابتكار، وترسيخ ثقافة الجودة في بيئة العمل المؤسسية.