شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» تنظم أسبوع «مسار الابتكار» بمحافظة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، في محافظة جدة اليوم، أسبوع فعاليات «مسار الابتكار»؛ بهدف تمكين رواد الأعمال، وتعزيز بيئة الابتكار، وتقديم الدعم للمنشآت الناشئة من خلال برامج استشارية وجلسات تفاعلية، بمشاركة عدد من أصحاب المصلحة والمختصين.

ويناقش أسبوع مسار الابتكار الذي يعقد بمقر مركز دعم المنشآت بجدة استراتيجية تحديد العميل المستهدف، وبناء النماذج الأولية، ومسار النمو، ودور التأمينات الاجتماعية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحليل أفكار المشاريع واحتياجاتها، إضافة إلى توجيه رواد الأعمال نحو البرامج والخدمات وفق أنشطتهم التجارية والاستثمارية.

وتحرص «منشآت» من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر التعاون مع جميع الشركاء؛ لتوفير الفرص لرواد الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها ونموها. ويتيح مركز دعم المنشآت التسجيل لحضور هذه الفعاليات من خلال الموقع الالكتروني.