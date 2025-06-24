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«مسار الابتكار» ينطلق في المدينة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال

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«مسار الابتكار» ينطلق في المدينة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق في المدينة المنورة فعاليات «مسار الابتكار»، التي ينظمها مركز دعم المنشآت، بهدف تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار وتقديم الدعم اللازم للمنشآت الناشئة من خلال برامج استشارية وتفاعلية متخصصة.

وتقام الفعالية بمقر مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، وتشمل جلسات دعم أعمال فردية لتحليل أفكار المشاريع واحتياجاتها، وتوجيه رواد الأعمال نحو البرامج والخدمات المناسبة.

وتنعقد جلسات استشارية متخصصة، تغطي محاور التخطيط الاستراتيجي، والابتكار والتقنية والاستثمار والمبيعات والتسويق، بمشاركة نخبة من المختصين في هذه المجالات.

ويشهد البرنامج تقديم جلسة حوارية بعنوان: التمكين الابتكاري، يقدمها الأمين العام لجمعية الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية عبدالعزيز المقنص، إلى جانب استعراض تجربة منشأة «IGENE» من قبل مديرها التنفيذي الدكتور برهان فاخرجي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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