«مسار الابتكار» ينطلق في المدينة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق في المدينة المنورة فعاليات «مسار الابتكار»، التي ينظمها مركز دعم المنشآت، بهدف تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار وتقديم الدعم اللازم للمنشآت الناشئة من خلال برامج استشارية وتفاعلية متخصصة.

وتقام الفعالية بمقر مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، وتشمل جلسات دعم أعمال فردية لتحليل أفكار المشاريع واحتياجاتها، وتوجيه رواد الأعمال نحو البرامج والخدمات المناسبة.

وتنعقد جلسات استشارية متخصصة، تغطي محاور التخطيط الاستراتيجي، والابتكار والتقنية والاستثمار والمبيعات والتسويق، بمشاركة نخبة من المختصين في هذه المجالات.

ويشهد البرنامج تقديم جلسة حوارية بعنوان: التمكين الابتكاري، يقدمها الأمين العام لجمعية الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية عبدالعزيز المقنص، إلى جانب استعراض تجربة منشأة «IGENE» من قبل مديرها التنفيذي الدكتور برهان فاخرجي.