وزير الموارد البشرية يسلم 9 جهات حكومية جائزة الارتباط الوظيفي لعام 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جائزة الارتباط الوظيفي لـ9 جهات حكومية، وذلك خلال الحفل السنوي لتكريم الجهات الحكومية التي حققت أعلى مستويات الارتباط الوظيفي لعام 2024، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وممثلي الجهات الحكومية.

وأكد الراجحي في كلمته خلال الحفل أن برنامج الارتباط الوظيفي يجسد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة حفظها الله للقطاع العام، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز دور رأس المال البشري بوصفه ركيزة أساسية في التحول نحو بيئة عمل حكومية أكثر كفاءة، مشيرا إلى أن البرنامج يسهم في ترسيخ روح الانتماء والمبادرة، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويعزز كفاءة الأداء، موضحا أن مؤشرات الارتباط الوظيفي للعام الماضي حققت نتائج إيجابية ملموسة، إذ بلغت نسبة الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام 83.4% متجاوزة بذلك المستهدف السنوي المحدد ومقداره 76.5%، مما يعكس تنامي الوعي المؤسسي وحرص الجهات على تحسين بيئات العمل وتعزيز ثقافة الالتزام المهني.

واستعرض الراجحي أبرز المنجزات خلال 2024، منها: صدور موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي، وإطلاق برنامج القياديين الواعدين، وتأهيل أكثر من 120 من القيادات الحكومية عبر برامج أكاديمية وملتقيات قيادية، إلى جانب إطلاق لائحة سلم رواتب الوظائف الهندسية، وتدشين عدد من الخدمات الالكترونية التي تسهم في دعم حوكمة العمل المؤسسي في القطاع الحكومي.

وقدم وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري فهد الدريس، عرضا تناول فيه مبادرة قياس الارتباط الوظيفي، التي اشتملت على تقييم شامل لمستويات الرضا والالتزام المهني، إضافة إلى برنامج بيئة عمل محفزة، ومنصة الارتباط المؤسسي، التي تمكّن الجهات الحكومية من متابعة مؤشرات الأداء المعنوي وتحسين استراتيجيات التحفيز، وتضمن الحفل جلسات حوارية وعرضا لعدد من قصص النجاح في مجال الارتباط الوظيفي داخل الجهات الحكومية.

وحصلت وزارة الحج والعمرة على المركز الأول في فئة الوزارات الحكومية، فيما جاء في المركز الثاني وزارة البلديات والإسكان، وحصلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المركز الثالث.

وفي فئة المؤسسات والمجالس والهيئات العامة، حصل المركز الوطني للتنافسية على المركز الأول، وجاءت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المركز الثاني، بينما نالت الهيئة العامة للأوقاف المركز الثالث.

أما في فئة الجهات التعليمية والتدريبية، فقد حصلت جامعة المجمعة على المركز الأول، تلتها جامعة نجران في المركز الثاني، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المركز الثالث يذكر أن برنامج الارتباط الوظيفي يعد إحدى المبادرات الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الأداء العالي، وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين الجهات الحكومية، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات في مجال إدارة وتطوير رأس المال البشري.