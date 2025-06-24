شكرا لقرائتكم خبر تمديد فترة استقبال الأبحاث المشاركة في مؤتمر «جهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، فترة استقبال الأبحاث العلمية للمشاركة في «مؤتمر جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الانحرافات الفكرية» إلى 1 / 2 / 1447هـ.

ويعقد المؤتمر والمعرض المصاحب له في شعبان من العام المقبل، متضمنًا جلسات علمية، وورش عمل، وتستعرض جلساته أبرز المبادرات والبرامج الوطنية والتجارب الناجحة في مكافحة التطرف، ومسببات الانحلال الفكري، وآثاره، وسبل معالجته، ودور الصحة النفسية في الوقاية من الانحرافات الفكرية، إضافة إلى أهمية العقيدة الصحيحة في مواجهة الانحرافات الفكرية، كما تتناول دور المؤسسات الأمنية، والتعليمية، والإعلامية، والقطاع الثالث في التصدي للانحرافات الفكرية.

ودعت الجامعة الأكاديميين والباحثين إلى الاطلاع على الشروط والمعايير المحدّدة للمشاركة في المؤتمر عبر الرابط: https://conferences.iu.edu.sa/aqeedah .