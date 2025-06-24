هيئة المياه تطلق تقرير الاستدامة الأول لعام 2024م

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ويأتي إصدار التقرير في إطار التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما يدعم بناء منظومة مائية مستدامة وعالية الكفاءة، ويعززها كمحطة محورية ضمن مسار التحول الذي تنفذه الهيئة، ويجسد حرصها على القيام بأدوارها الإشرافية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية.
وتناول التقرير - الذي تزامن مع اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث - مكامن الاستدامة في استراتيجيات الهيئة وأعمالها، وجهودها في تقديم حلول ذات كفاءة عالية تدعم استدامة الموارد، وتعزز موثوقية الإمدادات، وتدعم مستهدفات التنمية الوطنية، كما يوثق حصيلة عام كامل من البرامج والمبادرات التي أسهمت في خدمة المجتمع، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التقدم نحو مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وفق أرفع معايير الإفصاح المؤسسي، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI).
وسلط التقرير الضوء على 19 موضوعا محوريا ذا صلة بأعمال المنظومة المائية، شملت التحول الرقمي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير السياسات والأنظمة، وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة، ودعم الابتكار.
وجاء إصدار التقرير بدعم مباشر من مجلس إدارة الهيئة، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تأكيدا لحرص المجلس على تعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الاستدامة وفق أعلى المعايير المؤسسية.
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