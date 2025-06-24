توفير شاشات تفاعلية بـ51 لغة بالجوامع والمساجد بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة بفرعها بمنطقة المدينة المنورة -، وبالتزامن مع انطلاق موسم العمرة، تقديم خدماتها التوعوية والإرشادية، لزوار مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث وفرت الوزارة عددا من شاشات المكتبة الالكترونية في الجوامع الكبرى: القبلتين، وسيد الشهداء، والخندق، تشتمل على مواد علمية تمكن الزوار والمعتمرين من تحميلها عبر جوالاتهم، لمتابعة جميع التعليمات التي يحتاجها المعتمر في رحلته ليؤدي مناسكه وفق المنهج الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. يذكر أن شاشات المكتبة الالكترونية تحتوي على أكثر من 1000 مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية، و2000 شريحة إرشادية باستخدام الأجهزة الرقمية الحديثة بـ51 لغة عالمية. وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزائرين، وتكثيف الجهود بما يواكب حجم الزوار خلال موسم العمرة، ويسهم في توفير بيئة مناسبة لأداء المناسك بيسر وطمأنينة.

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