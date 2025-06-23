شكرا لمتابعة خبر عن وقاء: المملكة خالية من أسراب الجراد الصحراوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، رغم دخول الفترة الموسمية المعتادة لانتشاره والتي تمتد عادة من أكتوبر وحتى أبريل من كل عام، إلا أن المملكة خالية حاليًا من أي أسراب للجراد الصحراوي.

وأوضح وقاء أن هذه الفترة تشهد عادة توفر الظروف البيئية المناسبة لتحرك الجراد وتكاثره في عدد من المناطق، إلا أن فرق الرصد والمراقبة الميدانية التابعة له لم تسجل أي تحركات نشطة أو تجمعات للجراد داخل أراضي المملكة.

وأفاد “وقاء” باستمرار أعمال المسح والرصد بشكل دوري ودقيق، ضمن إطار خطط وقائية شاملة تهدف إلى حماية الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وضمان الأمن الغذائي، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي مؤشرات لظهور محتمل في المستقبل.

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