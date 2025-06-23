الارشيف / اخبار السعوديه

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ

0 نشر
0 تبليغ

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ

تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ كافة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، بكل يسر وسهولة.

وكانت الجوازات قد أكدت جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.


كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا