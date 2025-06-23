الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ

تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ كافة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، بكل يسر وسهولة.

وكانت الجوازات قد أكدت جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.