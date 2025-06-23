3 مواعيد لنتائج الاختبارات في نور

مع انتهاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الجاري 1446هـ، في جميع مدارس التعليم العام، ولأهمية اعتماد النتائج الدراسية في نظام «نور» الإلكتروني، حددت إدارتا تقويم الأداء المعرفي والمهاري، والتحول الرقمي بوزارة التعليم، 3 مواعيد متفرقة، لرصد الدرجات والإغلاق النهائي للدرجات، وإعلان النتائج للدور الأول، وهي على النحو التالي:

• التعليم المستمر والمرحلة الابتدائية: من الساعة الـ 9 حتى الـ 11 صباحًا.

• المرحلتان المتوسطة والثانوية: من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الـ 2 ظهرًا.

• جميع المراحل: من الساعة الـ 2 ظهرًا.

إعادة تصحيح

كانت الوزارة، أصدرت توجيهًا لجميع إدارات التعليم، بتوجيه المدارس بطباعة المواد المتبقية من الاختبارات المركزية، الساعة الـ 6 صباحًا في يوم الاختبار على أن يبدأ الاختبار في معظم المدارس ما بين الساعة الـ 8 والساعة الـ 9 صباحًا، بعدها يتم دخول مديري المدارس إلى نظام «اختبار» وطباعة النماذج الاختبارية ونماذج التصحيح، فيما تتولى اللجنة الفنية في الاختبارات المركزية إعادة تصحيح ما لا يقل عن 2% من أوراق إجابات الطلاب من مجموع المواد والصفوف المستهدفة، ومقارنتها مع الدرجة المرصودة والرفع بتقرير للجنة الإشرافية، وبدورها رفع تقرير بالتغذية الراجعة للإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، لتحليل نتائج الاختبارات وفحص الدرجات واستخراج البيانات، وتحديد أوراق إجابات عشوائية من بيانات الطلاب وطلب إرسال أوراق الإجابات «نسخة» إلكترونية، ومراجعة تصحيح أوراق إجابات العينة العشوائية، ورفع تقرير بنتائج فحص الدرجات لإدارات التعليم.

3 منصات إلكترونية للاطلاع على نتائج الطلبة

01 نظام نور

- الدخول على النظام من خلال بيانات ولي الأمر أو النفاذ الوطني.

- من الصفحة الرئيسية، اختيار إشعار بنتيجة الطالب للابن أو الابنة.

- اختيار الفصل الدراسي الحالي.

- الضغط على بحث.

- استعراض نتيجة الابن أو الابنة.

02 تطبيق مدرستي «النتائج»

- فتح التطبيق.

- إدخال بيانات ولي الأمر في نظام نور.

- من الصفحة الرئيسية اختيار اسم الابن أو الابنة.

- الضغط على تفاصيل المواد.

- اختيار الفصل الدراسي الحالي.

- استعراض نتيجة الابن أو الابنة.

03 تطبيق توكلنا «خدمات»

- فتح التطبيق.

- إدخال بيانات الدخول.

- اختيار الخدمات.

- اختيار النتائج الدراسية في خدمات التعليم.

- اختيار المؤشر بجانب الابن أو الابنة.

- استعراض النتائج.