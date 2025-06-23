ولي العهد: ضرورة ضبط النفس وحل الخلافات بالدبلوماسية

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالات هاتفية، أمس، بإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، كلاً على حدة. كما تلقى ولي العهد، اتصالًا هاتفيًا، من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاتصالات الهاتفية بحث التطورات الأخيرة، ومستجدات الأحداث في المنطقة، وتداعيات الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الاستهداف الذي تم أمس للمنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم خلال الاتصالات الهاتفية التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة؛ لبذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد، وحل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

الرئيس الفرنسي

تلقى ولي العهد، اتصالًا هاتفيًا، من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وتداعيات الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تم بحث الاستهداف الذي تم على المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال موقف المملكة الداعي لبذل الجهود كافة لضبط النفس وتجنب التصعيد وحل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

رئيسة وزراء إيطاليا

تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، من رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك العمليات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاستهداف الذي تعرضت له المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

كما جرت مناقشة أهمية ضبط النفس وخفض التصعيد في المنطقة، وضرورة حل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

مواقف أكد عليها الأمير محمد بن سلمان

- التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون

- بذل الجهود لضبط النفس وتجنب التصعيد

- ضرورة حل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية