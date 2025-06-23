اتفاقيتان لدعم سلاسل الإمداد وتوطين التقنيات

ضمن جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي وتنمية قطاع الثروة الحيوانية، رعى البرنامج الوطني ‏لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية توقيع مذكرتي تفاهم بين شركات سعودية ويونانية، وذلك على هامش الزيارة ‏التي نظمها للمستثمرين في قطاع الضأن والماعز إلى جمهورية اليونان في الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري.

وجرى توقيع الاتفاقيتين بحضور مدير إدارة الكفاءة الإنتاجية بالبرنامج، الدكتور فيصل السبيعي، ، حيث شملت ‏الأولى اتفاقًا بين مجموعة مشارق الاستثمارية السعودية وشركة ‏ Milkplan اليونانية في مدينة فولوس، لتعزيز ‏التعاون الاستثماري في مجال محالب الحليب وتطوير حلولها التقنية. أما الاتفاقية الثانية، فكانت بين شركة ميرا ‏للتجارة وشركة ‏HATZIIOAKIMIDIS في مدينة قيانيستا، وتضمنت مشروعًا استثماريًا ضخمًا بقيمة ‏تُقدّر بنحو 140 مليون ريال لإنشاء مسلخين للحوم في منطقتي مكة المكرمة وجازان، إلى جانب تطوير مصنع ‏لحوم ووحدات للصناعات التحويلية المرتبطة بها.

وتعد الصناعات التحويلية للحوم والمسالخ من القطاعات الواعدة في المملكة، حيث توفر فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص، من خلال استراتيجيات متعددة تشمل الدعم المالي، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، يمكنه من لعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.