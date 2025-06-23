شكرا لمتابعة خبر عن سماء الحدود الشمالية تشهد ظاهرة فلكية نادرة لاقتران هلال ذو الحجة بعنقود الثريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية فجر اليوم، ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في اقتران هلال شهر “ذو الحجة” المتناقص مع عنقود “الثريا”، في مشهد بديع جذب أنظار المتابعين والمهتمين بعلم الفلك.

‎ورُصِد القمر وهو يحجب جزءًا من نجوم الثريا، فيما يُعرف في التراث أهل جزيرة العرب وبادية الشام بـ”قران خمس وعشرين”، نسبةً إلى اقتران القمر بعنقود الثريا عندما يبلغ عمره 25 يومًا فأكثر.

‎وبدأت مراحل هذا الاقتران يوم السبت 21 يونيو 2025، عند الساعة 16:00، وبلغ ذروته فجر اليوم، حين بلغ عمر القمر 26 يومًا و21 ساعة، وكان في مرحلة “الهلال المتناقص”.