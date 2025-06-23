شكرا لمتابعة خبر عن مساعد أمين حائل: جسر السمراء يربط شرق ⁧‫حائل‬⁩ بغربها ويساهم في درء أخطار السيول .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المهندس سعود بن فهد آل علي مساعد أمين حائل للإعلام والاتصال المؤسسي عن تنفيذ جسر ، مشيراً إلى إنه يربط شرق ⁧‫حائل‬⁩ بغربها ويساهم في درء أخطار السيول في 90 يوما فقط.

وقال سعود بن فهد :”افتتاح جسر السمراء الرابط بين غرب مدينة حائل وغربها وبين شرق المدينة والدي تم انجازه خلال فترة قياسية”٠

وأضاف” يقع هذا الجسر على ١١٥ متر طولي بمسارين ، كل مسار يحمل ثلاث حارات لسيارات بمناطق وقوف بمخارج مرنة “٠

ويُعدُّ جسر السمراء الذي يقطع وادي الأديرع بجسر علوي على امتداد 3 مسارات في كل اتجاه، ويربط أطراف مدينة حائل بالقرب من مدخل متنزه السمراء، أحد المشاريع التنموية الحيوية التي تعمل أمانة حائل من خلاله على تحسين البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة بالمنطقة.