شكرا لمتابعة خبر عن معهد “سرب” يعلن فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في تخصصات صناعة الخطوط الحديدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سـرب), فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة للتدريب في برنامج الدبلوم, وينتهي بتخريج فنيي صيانة القطارات، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والاتصالات والتحكّم، إلى جانب صيانة البنية التحتية، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، ويتيح المعهد التسجيل من 23 يونيو 2025 حتى السبت 5 يوليو 2025م عبر الرابط: https://srp.edu.sa/.

وأوضح مدير عام المعهد سلطان السلطان أن التدريب سيبدأ الأحد 7 سبتمبر 2025م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر سنتين، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة “سار”, وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى، وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريًا خلال التدريب في السنة الثانية، ويُسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل.

وأشار إلى أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج, أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة “المسار العلمي” بمعدل لا يقل عن 80%، وحاصلًا على 70% في اختبار القدرات العامة، ولائقًا طبيًا، ولا يتجاوز عمره 23 عامًا، إضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.