شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية حتى الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للأرصاد، أنه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء وحتى بداية الأسبوع المقبل، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، وعلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها.