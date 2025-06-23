شكرا لمتابعة خبر عن هيئة ⁧‫الغذاء والدواء‬⁩ تُخالف 19 منشأة صيدلية بأكثر من 4 ملايين ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة ⁧‫الغذاء والدواء‬⁩ مخالفة 19 منشأة صيدلية بأكثر من 4 ملايين ريال خلال شهر مايو 2025.

وكشفت هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي على موقع إكس أن ذلك جاء لعدم التزامها بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة “رصد”.

وأكدت على أن نظام رصد يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية منذ خروجها من المصنع حتى وصولها إلى المستهلك بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية لتحقيق التوفر والأمن الدوائي ومكافحة الغش التجاري.