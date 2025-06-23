12 ساعة للتنزه بالصمان والدهناء

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن تحديث آلية الدخول والتنزه داخل منطقتيّ الصمان والدهناء، الواقعتَيْن ضمن النطاق الجغرافي للمحمية، وذلك لضمان المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية، وتنشيط السياحة البيئية في المحمية عبر تنزّه العامة والاستمتاع بالطبيعة.

ووفقًا لآلية تنظيم الدخول والتنزّه في المحمية، تتيح الهيئة للزوار التنزه يوميًّا من الساعة (6 صباحًا حتى 6 مساءً)، وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق عبر موقعها الرسمي.

ويشترط للحصول على التصريح، تقديم طلب قبل يومي عمل من موعد الزيارة، متضمنًا معلومات عن الزائر ومرافقيه ونوع المركبات المستخدمة، إضافة إلى تعهد بالالتزام بالضوابط البيئية، ويُستثنى من ذلك أهالي المراكز الإدارية داخل المحمية المسجلين لدى الهيئة.

وتشدد الهيئة على ضرورة الالتزام بضوابط التنزه داخل المحمية، وأبزرها منع الصيد والاحتطاب، وإشعال النار على الأرض مباشرة، ودهس النباتات بالسيارة، وترك النفايات، وإحداث الضوضاء والتشويه البصري، وأي ممارسات تضر بالنظام البيئي؛ بهدف الحد من التأثيرات السلبية على البيئة، خاصة في المناطق الغنية بالنباتات والكائنات الفطرية، التي أظهرت تعافيًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

الغطاء النباتي

ويتوافق هذا التنظيم مع المستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، ومخرجات مبادرة «السعودية الخضراء»؛ الهادفة إلى المحافظة على مكتسباتها البيئية التي برزت بشكلٍ واضح بعد فترةٍ قصيرة من الحِمى، فضلًا عن تعزيز الحياة الفطرية فيها وتنميتها، والمساهمة في تنمية الغطاء النباتي في فياضها وروضاتها التي ازدهرت بشكلٍ كبير.