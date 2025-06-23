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جسر السمراء لربط شرق حائل بغربها

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جسر السمراء لربط شرق حائل بغربها

يُعدُّ «جسر السمراء»، الذي يقطع وادي الأديرع بجسر علوي على امتداد 3 مسارات في كل اتجاه، ويربط أطراف مدينة حائل بالقرب من مدخل متنزه السمراء، أحد المشاريع التنموية الحيوية التي تعمل أمانة حائل من خلاله على تحسين البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة بالمنطقة. ويأتي تنفيذ المشروع، الذي افتتحه سمو أمير منطقة حائل الأربعاء الماضي، لتسهيل الحركة المرورية التي تشهدها حائل خلال فترات هطول الأمطار والمواسم والإجازات، نظرًا لقربه من المتنزهات وأحياء سكنية نشطة، حيث يمثل رابطًا حيويًا يربط شرق حائل بغربها مرورًا بأحياء مثل الإسكان والسويفلة والخريمي. كما يسهم الجسر في سهولة الوصول إلى سوق الحراج وسوق الخضار المركزي، مما يجعله عنصرًا داعمًا للتنقل اليومي والخدمات التجارية.

وقد صُمم الجسر بطول 115 مترًا وعرض 30 مترًا، ويضم ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى أرصفة جانبية للمشاة، مع تنفيذ أعمال متكاملة تشمل الإنارة، والتشجير، والري، وتبطين مجرى الوادي، والدهانات الأرضية، وتم تنفيذ مرحلته الثانية خلال مدة قياسية، بلغت 3 أشهر، مما يعكس كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز في ظل الالتزام بمعايير الجودة الفنية والتنفيذية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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