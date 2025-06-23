وقد صُمم الجسر بطول 115 مترًا وعرض 30 مترًا، ويضم ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى أرصفة جانبية للمشاة، مع تنفيذ أعمال متكاملة تشمل الإنارة، والتشجير، والري، وتبطين مجرى الوادي، والدهانات الأرضية، وتم تنفيذ مرحلته الثانية خلال مدة قياسية، بلغت 3 أشهر، مما يعكس كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز في ظل الالتزام بمعايير الجودة الفنية والتنفيذية.
كانت هذه تفاصيل خبر جسر السمراء لربط شرق حائل بغربها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.