أمانة جدة تُغلق 10 محالّ مخالفة في نطاق الجنوب

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وفي هذا السياق، أوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية ابراهيم محمد السلمي أن الفرق الرقابية باشرت المواقع المخالفة، حيث جرى استكمال إغلاق جميع المحالّ التي تمارس أنشطتها دون تراخيص نظامية، مؤكدًا استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار المخالفة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي تجاوزات أخرى.
وتواصل أمانة جدة تكثيف جهودها الرقابية عبر جولات ميدانية تستهدف مختلف الأنشطة التجارية في أنحاء المحافظة، بهدف الحد من المخالفات البلدية، وضمان بيئة نظامية وآمنة تسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة.
يُذكر أن الأمانة كانت قد رصدت مؤخرًا إعادة تشغيل عدد من المحالّ التجارية المخالفة في أحد المراكز التجارية ضمن نطاق جدة التاريخية، بعد أن جرى إغلاقها سابقًا بسبب مزاولة النشاط دون تراخيص سارية أو باستخدام رخص ملغاة، وثمنت أمانة جدة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
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