شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم تدرس تعديل نظام العام الدراسي الحالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مع إسدال الستار على آخر أسابيع الفصل الدراسي الثالث، هناك حالة من الترقب الواسع داخل الأوساط التعليمية والمجتمعية، في انتظار إعلان وزارة التعليم بشأن هيكلة العام المقبل 1447 هـ، وما إذا كانت ستُبقي على نظام الفصول الدراسية الثلاثة، أو ستعود إلى النظام التقليدي القائم على فصلين دراسيين.

وذكرت مصادر أن وزارة التعليم تدرس مراجعة النموذج الحالي، مرجحةً إعادة هيكلة العام الدراسي بالعودة إلى نظام الفصلين الدراسيين بدلاً من النظام الثلاثي المطبق حالياً.

‎وأشارت المصادر إلى أن القرار، في حال اتخاذه، سيكون مبنيًا على تقييمات دقيقة لتجربة الفصول الثلاثة، وآثارها على مستوى التحصيل الدراسي، وجودة نواتج التعلم، وتنظيم العملية التعليمية ككل.

‎ورغم ما يُتداول من معلومات، لم تصدر الوزارة حتى الآن أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي نية التغيير، ما يجعل الإعلان المرتقب محط أنظار الجميع، وسط آمال بأن يُلبي القرار النهائي تطلعات الأسرة التعليمية ويتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تعليم أكثر مرونة وكفاءة.