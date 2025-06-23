شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير العماني الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، في مكتبه بالرياض، اليوم، سفير سلطنة عمان المعين حديثًا لدى المملكة الشيخ فيصل بن تركي آل سعيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وسلطنة عمان، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم الجهود الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الأمنية منها، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين ويعزز من استقرار المنطقة.