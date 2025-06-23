شكرا لمتابعة خبر عن وفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الاثنين، بيانًا بوفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود.
وجاء نص البيان:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الاثنين الموافق 27 / 12 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.