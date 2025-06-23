شكرا لمتابعة خبر عن وفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الاثنين، بيانًا بوفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود.

وجاء نص البيان:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الاثنين الموافق 27 / 12 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.