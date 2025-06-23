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وفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود

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وفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الاثنين، بيانًا بوفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود.

وجاء نص البيان:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الاثنين الموافق 27 / 12 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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