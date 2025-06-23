شكرا لمتابعة خبر عن أسماء السياري تروي معاناتها مع مستأجرة: 8 أشهر دون دفع الإيجار..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت خبيرة العلاقات الزوجية وصانعة المحتوى، أسماء السياري، معاناتها مع إحدى المستأجرات لشقتها.

وقالت أسماء في فيديو: “لدي مستأجرة لشقتي متأخرة عن الإيجار 8 أشهر، ولا تدفع اتحاد الملاك الذي يشمل المصعد والممرات والتنظيف والزرع وغيره، وعندما تنقطع المياه ونحضر خزانًا لا ترضى أن تدفع”.

وتابعت صانعة المحتوي : “يتصل بي باقي السكان لأني مالكة الشقة ويشتكونها بسبب الأغاني والصوت العالي، وبكل بجاحة تتصل بي وتقول: إذا أردتِ أن أدفع الأشهر الثمانية التي لم أدفعها، فجددي لي سنة مجانًا!”.