اخبار السعوديه

أسماء السياري تروي معاناتها مع مستأجرة: 8 أشهر دون دفع الإيجار..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

أسماء السياري تروي معاناتها مع مستأجرة: 8 أشهر دون دفع الإيجار..فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن أسماء السياري تروي معاناتها مع مستأجرة: 8 أشهر دون دفع الإيجار..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت خبيرة العلاقات الزوجية وصانعة المحتوى، أسماء السياري، معاناتها مع إحدى المستأجرات لشقتها.

وقالت أسماء في فيديو: “لدي مستأجرة لشقتي متأخرة عن الإيجار 8 أشهر، ولا تدفع اتحاد الملاك الذي يشمل المصعد والممرات والتنظيف والزرع وغيره، وعندما تنقطع المياه ونحضر خزانًا لا ترضى أن تدفع”.

وتابعت صانعة المحتوي : “يتصل بي باقي السكان لأني مالكة الشقة ويشتكونها بسبب الأغاني والصوت العالي، وبكل بجاحة تتصل بي وتقول: إذا أردتِ أن أدفع الأشهر الثمانية التي لم أدفعها، فجددي لي سنة مجانًا!”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا