"الصحة" تحقق أعلى درجة تميز مؤسسي في الدورة السابعة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة للقطاع الحكومي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت وزارة الصحة المستوى الذهبي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها السابعة، بتتويج يعكس التزام الوزارة بالتميّز المؤسسي، وترسيخ مبادئ الجودة والحوكمة لرفع كفاءة الخدمات الصحية، انسجامًا مع مستهدفات برنامج "تحول القطاع الصحي"، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنمية "وطن طموح" بحكومة فاعلة، تعزز كفاءة الأداء بشفافية ومسؤولية.

وتمكّنت "الصحة" من تجاوز إنجازها الذي حققته في الدورة الماضية، باكتساب نقاط أعلى في الدورة الحالية؛ لتكون بذلك أول جهة حكومية تصل إلى هذا المستوى في تاريخ الجائزة، وذلك في دورتها السابعة لعام 2024، حيث جاء هذا التقدم بعد مسار تصاعدي بدأ في 2018 بالمستوى الفضي، ثم الذهبي في 2022.

وتُمنح الجائزة، التي تُعد أرفع الجوائز الوطنية في مجال الجودة، بناءً على نموذج التميز الأوروبي EFQM المكيّف وطنيًا، حيث تشمل 9 معايير هي: "القيادة، التخطيط الإستراتيجي، إدارة الموارد والشراكات، التركيز على المستفيدين، إدارة العمليات والخدمات، نتائج الأداء المؤسسي، نتائج الموارد البشرية، نتائج المستفيدين، والابتكار والتحول الرقمي"، وذلك تعزيزًا للكفاءة والشفافية، وتحفيز التميز المؤسسي نحو مستقبل مزدهر ومستدام.