"الصحة" تحقق أعلى درجة تميز مؤسسي في الدورة السابعة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة للقطاع الحكومي

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وتمكّنت "الصحة" من تجاوز إنجازها الذي حققته في الدورة الماضية، باكتساب نقاط أعلى في الدورة الحالية؛ لتكون بذلك أول جهة حكومية تصل إلى هذا المستوى في تاريخ الجائزة، وذلك في دورتها السابعة لعام 2024، حيث جاء هذا التقدم بعد مسار تصاعدي بدأ في 2018 بالمستوى الفضي، ثم الذهبي في 2022.
وتُمنح الجائزة، التي تُعد أرفع الجوائز الوطنية في مجال الجودة، بناءً على نموذج التميز الأوروبي EFQM المكيّف وطنيًا، حيث تشمل 9 معايير هي: "القيادة، التخطيط الإستراتيجي، إدارة الموارد والشراكات، التركيز على المستفيدين، إدارة العمليات والخدمات، نتائج الأداء المؤسسي، نتائج الموارد البشرية، نتائج المستفيدين، والابتكار والتحول الرقمي"، وذلك تعزيزًا للكفاءة والشفافية، وتحفيز التميز المؤسسي نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
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