شكرا لمتابعة خبر عن محمد الشهري يستعيد تفاصيل الحادثة المأساوية ويشيد بفزعة البجادي البطولية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعاد المواطن محمد الشهري، والد الأسرة التي تعرضت لحادث مروري مأساوي، تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشتها أسرته خلال توجههم لحضور عزاء والد زوجته، وهو الحادث الذي أودى بحياة زوجته وترك أثرًا عميقًا في نفسه وأطفاله.

وأعرب الشهري عن بالغ امتنانه للمواطن محمد البجادي، الذي لم يتردد في التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال مداخلة مع برنامج يا هلا المُذاع على روتانا خليجية:”، قائلاً: “ بيض الله وجهه والله يطيل بعمره ويكثر أمثاله، وقفته وأخلاقه مشرفة .”

وقال المواطن: “أثناء عودتي من الرياض، صادفت الحادث ووجدت محمد الشهري محتجزًا داخل هيكل السيارة، فيما كانت زوجته – رحمها الله – قد فارقت الحياة. وخلفه، كان هناك أربعة أطفال، أحدهم إصابته كانت خطيرة، والحمد لله تعافى وعاد لأهله سالمًا غانمًا.

وكان المواطن السعودي محمد البجادي قد تمكن من انقاذ 4 أطفال ووالدهم من موت محقق، في محافظة خميس مشيط، إثر حادث مروري مروع على طريق الرين – الرياض، بينما فارقت الأم الحياة في موقع الحادث.

وكانت الأم التي فارقت الحياة في طريقها لعزاء والدها إلا أن القدر شاش أن تدفن معه في ذات اليوم

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