شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكشف أسرار تربية الحمام الزاجل وإنجازاته الدولية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المواطن محمد العبدالله عن شغفه الكبير بتربية الحمام الزاجل، مؤكدًا أن هذا العالم العميق ليس مجرد هواية، بل يحمل في طياته دروسًا في الصبر والوفاء والانضباط وأشار إلى أن الحمام الزاجل لم يعد وسيلة تقليدية لنقل الرسائل فحسب، بل تحول إلى رياضة عالمية تشهد مسابقات على مستوى دولي.

وضرب العبدلله مثالًا قائلاً لقناة العربية : “لو كنت تسكن في المنطقة الشرقية، وكان أحد معارفك في شمال المملكة أو في إحدى دول الخليج، يمكنك أن تعطيه حمامتين أو ثلاثًا عند زيارته لك، حيث يصطحبها معه، ثم تطير الحمائم عائدة إليك برسالة توضع في صندوق صغير على قدمها”.

وأكد العبدالله أن الحمام الزاجل الذي يربيه يستطيع الطيران لمسافات تبدأ من 100 كيلومتر وتصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر، مشيرًا إلى أن أحد طيوره حصل على المركز الأول كأفضل حمام طائر على مستوى المملكة، إلى جانب تحقيق إنجازات بارزة في دول مثل الكويت وسلطنة عمان، متوجًا بعدة جوائز مالية.