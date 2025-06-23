شكرا لقرائتكم خبر بين صلابة الصخور وامتداد النخيل يتجلى جمال العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل محافظة العلا لوحة طبيعية فريدة، تتناغم فيها صلابة الصخور مع امتداد النخيل، في مشهد يبرز هوية المكان وثراءه الزراعي، لا سيما خلال موسم التمور الذي يعد من أبرز المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة.

وتحتفي العلا سنويا بخيراتها الزراعية، حيث تعد من أكبر منتجي التمور في المملكة، إذ تنتشر مزارع النخيل على مساحة تقدر بـ16,579.40 هكتارا، ويبلغ عدد النخيل المزروعة أكثر من 3.1 ملايين نخلة، وذلك وفق إحصائية 2024 الصادرة عن القطاع الزراعي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

ويصل حجم الإنتاج السنوي من التمور في العلا إلى نحو 116,055.81 طنا، مما يجعلها من أبرز المناطق المسهمة في وفرة التمور على مستوى المملكة، وتتميز بزراعة أصناف متنوعة من التمور، يأتي في مقدمتها تمر «البرني» المعروف بجودته العالية وقيمته الغذائية.

ويبدأ موسم إنتاج التمور في العلا من منتصف أغسطس حتى نهاية أكتوبر، حيث تشهد الأسواق المحلية حركة اقتصادية نشطة، ويسهم الموسم في دعم دخل المزارعين، وتنشيط الحركة التجارية وتعزيز استقرار السوق.

وتواصل الهيئة الملكية لمحافظة العلا جهودها لتطوير القطاع الزراعي عبر برامج الدعم الفني والإرشادي، إلى جانب تبني ممارسات زراعية مستدامة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويجسد مشهد اندماج النخيل بين صخور العلا إحدى أبرز ملامح التناغم الطبيعي في المنطقة، في صورة تختصر العلاقة العميقة بين الأرض والإنسان، وتعكس ما تتميز به العلا من ثراء بيئي وزراعي فريد.