شكرا لقرائتكم خبر قرية «علقان التراثية» بتبوك.. إرث تاريخي شاهد على إنشاء مركز علقان الحدودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرفت قرية علقان القديمة كأحد أبرز معالم التراث العمراني والثقافي في مركز علقان التابع لمنطقة تبوك، لما تحمله مبانيها المشيدة من الطين والحجارة الحمراء الطبيعية، وأسقفها المبنية من جذوع الأشجار وسعف النخل، من شواهد حيّة على إنشاء مركز علقان، الذي أمر الملك عبدالعزيز رحمه الله بإنشائه عام 1353هـ الموافق 1934م، وخصصت مباني القرية - البالغ عددها 20 مسكنا - لأوائل موظفي الدولة العاملين بالمركز، وبعض الإدارات الحكومية في ذلك الوقت.

وسجلت القرية في السجل الوطني للتراث العمراني بمنطقة تبوك، بحسب هيئة التراث، ضمن جهودها الحثيثة الهادفة إلى أرشفة ورقمنة المواقع التراثية على مستوى مناطق المملكة، وأسفل القرية يقع منفذ جمرك علقان، الذي أنشئ عام 1965م، وتوزعت الآبار القديمة التي كانت تشكل مصدرا للمياه يغذي القرية وما جاورها، ومن أشهرها بئر «أبو العلق» التي تنسب تسمية «علقان» إليها، وهو الاسم الأقدم لها، وفي رواية أخرى يذكر أن سبب التسمية جاء بسبب العوالق التي تشوب مياهها.

وتقع قرية علقان التراثية شمال غرب مدينة تبوك، على مسافة تقارب 170 كلم، تحيطها جبال شاهقة ذات تشكيلات فريدة، وكثبان رملية حمراء، مشكلة مشهدا ساحرا يأسر القلوب وتشخص له الأبصار، شيدت مباني القرية على ربوة في سفوح الجبال، وشكلت نسيجا عمرانيا إبداعيا بلمسات فنية، راعت توزيع واختيار مواقع البناء، الظواهر الطبيعية - اتجاهات الرياح -، وجريان مياه الأمطار، ودأب أهل البادية في اختيار أفضل المواقع وأكثرها أمانا وخصوصية.

وتشتهر «علقان» بتساقط الثلوج في أغلب مواسم الشتاء، الأمر الذي جعلها مقصدا للسياحة الشتوية، ويذكر أن من أشد العواصف الثلجية التي شهدتها علقان وثقت عام 1945م، واستمرت 9 أيام متتالية، وعواصف أخرى وثقت عام 1965م في منتصف شهر رمضان، واستمرت 7 أيام.