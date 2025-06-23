مزارع العنب في العلا.. جودة في الإنتاج ووفرة تلبي احتياجات الأسواق

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ويعد العنب، إلى جانب التين والرمان، من أهم المحاصيل الزراعية الصيفية في العلا، وتبلغ المساحة المزروعة بهذه الفواكه الثلاث نحو 348.96 هكتارا، بإجمالي إنتاج سنوي يتجاوز 3,140.66 طنا.
ويأتي العنب في مقدمة هذه المحاصيل من حيث الوفرة والتأثير الاقتصادي، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية، ويخلق فرص عمل موسمية لأبناء المحافظة، إلى جانب كونه عنصرا رئيسيا في دعم الأمن الغذائي المحلي.
ويحظى القطاع الزراعي في العلا بدعم مستمر من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، متمثلة في القطاع الزراعي، عبر مبادرات تطوير زراعي وبرامج إرشادية وتقنيات حديثة، تسهم في رفع جودة الإنتاج واستدامته، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية المناطق الزراعية الواعدة.
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