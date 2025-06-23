شكرا لقرائتكم خبر "بيئة الباحة" تعيد حرث مساحة 858 م3 تضم 393 مزرعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة حرث مساحة 858.263 م3 تضم 393 مزرعة خلال 10 أيام، وذلك ضمن أعمال مبادرة إعادة حرث مدرجات قرى دوس وبرحرح شمال محافظة المندق، بتوجيه من أمير منطقة الباحة، ضمن جهود إعادة إحياء المدرجات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح مدير الفرع المهندس فهد الزهراني، أن المبادرة مستمرة على مدار شهر كامل، وبلغ عدد المزارع المستفيدة في 10 أيام 393 مزرعة، إذ شهد اليوم إعادة حرث 24 مزرعة بمساحة 92.000 م2، والثاني 35 مزرعة بمساحة 53.000 م2، والثالث 36 مزرعة ومساحتها 195.000 م2، والرابع 51 مزرعة ومساحتها 95.4332 م2، وفي اليوم الخامس إعادة حرث 57 مزرعة من مزارع قرى دوس وبرحرح بمساحة تقدر بـ92.779.4 م2، واليوم السادس 52 مزرعة بمساحة 95.060 م2، والسابع 51 مزرعة ومساحتها 44.240 م2، واليوم الثامن 43 مزرعة ومساحتها 83.138 م2، كما تم إعادة حرث 29 مزرعة بمساحة 31.216 م2 في اليوم التاسع، و41 مزرعة بلغت مساحتها 41.398 م2 في اليوم العاشر من المبادرة، إضافة إلى تنفيذ زيارات إرشادية للمزارعين حول الزراعة بعد التأهيل.

وأكد أن المبادرة تجاوزت عدد المزارع المستهدفة لها بتعاون الأهالي والجهات المشاركة الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وبلغ عدد المشاركين الميدانيين 66 فردا و40 حراثة زراعية و50 جرافة و40 قلابا، مبينا أن المبادرة تأتي في إطار حرص الفرع على حماية البيئة ومقدراتها، وتهدف إلى الحد من تكرار حرائق الغابات والمزارع عبر إزالة الأعشاب الجافة وحرث المدرجات المهملة، وتشجيع المزارعين على العودة للنشاط الزراعي واستثمار مدرجاتهم، إضافة إلى تحسين التربة استعدادا للموسم الزراعي المقبل.

وتعد محافظة المندق شمال غرب منطقة الباحة محافظة زراعية غنية بالموارد الطبيعية، وتتمتع بمقومات سياحية جاذبة، وتشتهر بتنوع محاصيلها الزراعية مثل الرمان، العنب، التوت، والبرشومي، وزراعة البن، بالإضافة إلى أنها تضم مزارع وأكواخا ريفية، وعددا من المتنزهات الطبيعية والأودية الخصبة مثل وادي غييلة الذي يشتهر بإنتاج الفاكهة والنباتات العطرية، كما يوجد بها حديقة البرج التي استوحي تصميمها من طبيعة المحافظة وتوفر إطلالة بانورامية على المنطقة تجذب الزوار والسياح.