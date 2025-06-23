الهيئة السعودية للمياه تطلق الهوية الجديدة لجائزة الابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للمياه الهوية الجديدة لجائزة الابتكار العالمية في المياه GPIW، وجددت دعوتها المبتكرين والباحثين والجهات العلمية والبحثية الراغبين في المشاركة في النسخة الثالثة من الجائزة، إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي gpiw.net، مع بدء العد التنازلي لتنظيم حفل الجائزة المقرر إقامته في مدينة جدة في الثامن من ديسمبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه في نسخته الرابعة.

إذ حققت النسختان السابقتان إقبالا قياسيا في أعداد المتقدمين والدول التي يمثلونها، وتؤكد الجائزة في نسختها الثالثة التزام الهيئة بتعزيز بيئة الابتكار وتمكين الكفاءات البحثية والتقنية، بما يسهم في تطوير منظومة المياه إقليميا وعالميا.

وتعد منذ انطلاقها، إحدى المنصات الدولية المعترف بها لدعم البحث والتطوير في المياه، وتوفير بيئة تنافسية علمية رفيعة المستوى، تجمع المبتكرين من مختلف التخصصات، وتمنح مشروعاتهم فرصة للانتقال من المفهوم إلى التطبيق في بيئات تشغيلية حقيقية.

وتغطي الجائزة بهويتها الجديدة هذا العام 6 فئات رئيسة تعكس أبرز التحديات والفرص في تقنيات حلول المياه، وتشكل محورا أساسيا للتنافس بين المشاركين، بما يعكس تنوع الجائزة وارتباطها بالتحولات العالمية في إدارة الموارد المائية.

وتشمل هذه الفئات: التقنيات المتقدمة لإنتاج المياه، وتحسين جودة المياه وإعادة استخدامها، والاقتصاد الدائري وتقنية الصفر رجيع ملحي، والنماذج الرقمية وتحسين العمليات والأتمتة، وإنتاج المياه المستدام والحفاظ على البيئة، إضافة إلى تقنيات معالجة مياه الصرف بتكلفة منخفضة.

وتمنح من خلال 3 مسارات رئيسة: جائزة الاكتشاف للمشاريع الناشئة، وجائزة الريادة للمشاريع المتقدمة، وجوائز التأثير التي تشمل 12 مشروعا أثبتت فعاليتها في السياق التطبيقي.

وتشمل فئات تكريمية تخصصية تعنى بالجاهزية السوقية، وأثر السياسات، والتميز في البيئة الابتكارية، مما يعزز اتساع نطاق الاعتراف العلمي والتجاري بالمشاريع الفائزة.

وقد استقطبت النسختان السابقتان أكثر من 650 مشاركة من 44 دولة، بمشاركة ما يزيد على 120 جهة دولية تمثل جامعات ومعاهد ومراكز أبحاث وشركات ناشئة، حيث توج أكثر من 22 فائزا بجوائز مالية وفرص تشغيل تجاوزت قيمتها مليوني دولار أمريكي.

وتمثل الجائزة – بما تحمله من معايير علمية صارمة، وآليات تحكيم دولية، وشراكات مع نخبة الجهات المتخصصة - منصة نوعية للمشاريع الابتكارية الجادة، وفرصة للمشاركين للتفاعل مع شبكة من الخبراء والممارسين من مختلف أنحاء العالم، ضمن إطار تنظيمي يدعم تبادل المعرفة وتسريع نقل التقنية.

وتجدد الهيئة السعودية للمياه، من خلال هذه المبادرة، التزامها الاستراتيجي بدعم الابتكار محركا رئيسا لاستدامة الموارد المائية، وتدعو المبتكرين والباحثين والجهات العلمية والمؤسسات التقنية إلى تقديم مشاركاتهم في هذه النسخة، التي تستمر في ترسيخ موقع المملكة حاضنة دولية للبحث والابتكار في المياه.