صيف الباحة.. فعاليات متنوعة وتجربة ترفيهية متكاملة للزوار

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وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الأمانة وبلديات المنطقة أكملت استعداداتها المبكرة للموسم، من خلال تجهيز المواقع السياحية، وتعزيز البنية التحتية، وتنسيق الجهود مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تقديم تجربة صيفية ثرية وآمنة تلبي تطلعات أهالي المنطقة وزوارها.
وأضاف أن هذه الفعاليات تأتي في إطار ترسيخ مكانة المملكة وجهة سياحية عالمية، تتسم بالتنوع والمقومات المتفردة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن منطقة الباحة بما تمتلكه من طبيعة ساحرة ومواقع سياحية متميزة، تشكل عنصر جذب رئيسا للسياحة.
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