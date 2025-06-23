غرفة المدينة تطلق مبادرة لرفع وعي المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة

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وتهدف المبادرة التي يقدمها خبراء ومدربون متخصصون من المركز الوطني للنخيل والتمور، إلى رفع وعي ملاك المزارع والعاملين في القطاع الزراعي بآليات التعامل الآمن مع مبيدات النخيل والتمور، والتعريف بأفضل الممارسات الزراعية، إلى جانب التحذير من مخاطر الاستخدام الخاطئ للمبيدات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز جودة وسلامة الإنتاج المحلي من التمور، بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية والدولية.
وتعقد الفعالية في القاعات المتعددة بغرفة المدينة المنورة، ويمكن التسجيل عبر الرابط: https://survey.porsline.com/s/NvPHeEYZ/.
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