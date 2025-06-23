شكرا لقرائتكم خبر غرفة المدينة تطلق مبادرة لرفع وعي المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، مبادرة تعنى بتمكين المزارعين من الامتثال لمعايير تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وذلك يومي الأحد والاثنين 22 - 23 يونيو 2025م، في مقر الغرفة عند الساعة الرابعة مساءً.

وتهدف المبادرة التي يقدمها خبراء ومدربون متخصصون من المركز الوطني للنخيل والتمور، إلى رفع وعي ملاك المزارع والعاملين في القطاع الزراعي بآليات التعامل الآمن مع مبيدات النخيل والتمور، والتعريف بأفضل الممارسات الزراعية، إلى جانب التحذير من مخاطر الاستخدام الخاطئ للمبيدات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز جودة وسلامة الإنتاج المحلي من التمور، بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

وتعقد الفعالية في القاعات المتعددة بغرفة المدينة المنورة، ويمكن التسجيل عبر الرابط: https://survey.porsline.com/s/NvPHeEYZ/.