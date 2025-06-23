«الجيومكانية» تحصد جائزتين دوليتين في سنغافورة

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وحصلت الجيومكانية على جائزة في فئة البنية التحتية عن مشروعها (بنية البيانات الجيومكانية البحرية)، كما حصلت على جائزة في فئة البحث والتطوير عن مشروع (المسح البحري الهيدروغرافي للمنطقة الممتدة من رأس الخير إلى الخفجي في الخليج العربي).
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا لريادة المملكة في تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، ودورها المحوري في تنظيم وتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، وبما يعكس التزام الجيومكانية بمهامها في تعزيز الكفاءة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
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