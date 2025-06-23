هيئة المنافسة تشارك في اجتماعات لجنة المنافسة في باريس

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وخلال الجلسة استعرض الدكتور الشثري أبرز جهود المملكة في دعم البيئة التنافسية، موضحا أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إلى جانب الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز القدرة التنافسية.
وأشار إلى أن الهيئة أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم السياسات المحفزة للمنافسة، مما انعكس إيجابا على مؤشرات الإنتاجية والاستثمار والنمو الاقتصادي، ووفقا لأفضل الممارسات الدولية، قدرت مساهمة الهيئة عبر إنفاذ نظام المنافسة خلال الفترة 2022 - 2024 بنحو 305.4 ملايين ريال سعودي.
وتحرص الهيئة العامة للمنافسة على المشاركة في مثل هذه الاجتماعات الدولية لتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات، وتعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الدولية بما يدعم أهدافها في تطوير البيئة التنافسية في المملكة.
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