شكرا لمتابعة خبر عن محلل سياسي: الأمير محمد بن سلمان هو الأذكى بلا منازع ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد المحلل السياسي اللبناني طوني أبي نجم بذكاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واصفًا إياه بـ”الأذكى بلا منازع” بين قادة المنطقة العربية لخمسين سنة قادمة .

وقال أبي نجم خلال استضافته في برنامج “لبنان أون” إن الأمير محمد بن سلمان “هو الأذكى، ومحاط بفريق من أذكى المستشارين”.

وأشار إلى أن إحدى أبرز خطوات ولي العهد جاءت مطلع عام 2023، عندما عُقد اتفاق تاريخي مع إيران برعاية الصين، مما ساهم في تأمين استقرار المملكة وإبعادها عن النزاعات، وذلك لأنه يمتلك استراتيجية بعيدة المدى.

وأضاف المحلل السياسي أن المملكة باتت اليوم قوة إقليمية فاعلة، وتلعب دور الوسيط في أبرز الملفات الدولية، ومنها الاجتماعات الروسية الأوكرانية، كما تستضيف لقاءات دولية كبرى، فضلًا عن جهودها المستمرة في تطوير الاقتصاد السعودي.