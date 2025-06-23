شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي بكنيسة في دمشق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي وقع بكنيسة في منطقة الدويلعة في دمشق، وأسفر عنه مقتل العشرات وإصابة آخرين

وشددت وزارة الخارجية على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كما تقدم وزارة الخارجية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.