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المملكة تدين الهجوم الإرهابي بكنيسة في دمشق

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المملكة تدين الهجوم الإرهابي بكنيسة في دمشق

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الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي وقع بكنيسة في منطقة الدويلعة في دمشق، وأسفر عنه مقتل العشرات وإصابة آخرين

وشددت وزارة الخارجية على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كما تقدم وزارة الخارجية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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