أمير حائل يرعى المؤتمر الدولي للصيدلة السريرية في الرعاية الأولية

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ويعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى المملكة، ومنصة رائدة لتعزيز التميز والابتكار في مجال الصيدلة السريرية، وتشجيع البحث العلمي والتعاون مع التخصصات الصحية المختلفة.
ويسعى المؤتمر إلى تحقيق أهداف استراتيجية تشمل دعم الابتكار في تقديم الرعاية الصحية، وإبراز دور الصيادلة في الرعاية الأولية، ومناقشة أحدث التطورات في الصحة الافتراضية والأبحاث، كما يهدف إلى تحسين تجربة المستفيد في الرحلة الدوائية واستكشاف الأنظمة المستقبلية لتوسيع الخدمات الصيدلية.
ويستقطب المؤتمر نخبة من الصيادلة والمتخصصين في مجالات متعددة من داخل وخارج المملكة؛ لتعزيز الممارسات المبنية على الأدلة، والسعي لتمكين المتخصصين من تطوير مهاراتهم العلمية والسريرية.
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