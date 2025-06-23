أمير حائل يرعى المؤتمر الدولي للصيدلة السريرية في الرعاية الأولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل المؤتمر الدولي للصيدلة السريرية في الرعاية الأولية، تحت عنوان «نحو مستقبل واعد للرعاية الصحية»، الذي ينظمه التجمع الصحي بالمنطقة خلال الفترة من 27 - 28 يونيو 2025م، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.

ويعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى المملكة، ومنصة رائدة لتعزيز التميز والابتكار في مجال الصيدلة السريرية، وتشجيع البحث العلمي والتعاون مع التخصصات الصحية المختلفة.

ويسعى المؤتمر إلى تحقيق أهداف استراتيجية تشمل دعم الابتكار في تقديم الرعاية الصحية، وإبراز دور الصيادلة في الرعاية الأولية، ومناقشة أحدث التطورات في الصحة الافتراضية والأبحاث، كما يهدف إلى تحسين تجربة المستفيد في الرحلة الدوائية واستكشاف الأنظمة المستقبلية لتوسيع الخدمات الصيدلية.

ويستقطب المؤتمر نخبة من الصيادلة والمتخصصين في مجالات متعددة من داخل وخارج المملكة؛ لتعزيز الممارسات المبنية على الأدلة، والسعي لتمكين المتخصصين من تطوير مهاراتهم العلمية والسريرية.