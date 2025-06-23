ورشة عمل في العلا للتوعية بالتعامل الآمن مع مبيدات آفات النخيل والتمور

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واستهدفت الورشة ملاك المزارع، والعمالة الزراعية، والمهتمين بالقطاع؛ بهدف رفع الوعي بممارسات الاستخدام الآمن للمبيدات، وتعزيز كفاءة الأداء في مكافحة الآفات الزراعية، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج والمحافظة على سلامة البيئة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج والورش الإرشادية المتنوعة التي ينفذها المركز الوطني للنخيل والتمور على مدار العام، في عدد من مناطق المملكة، وذلك دعما لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز ممارسات الاستدامة الزراعية.
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